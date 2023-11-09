Верховна Рада схвалила держбюджет на 2024 рік: подробиці

Верховна Рада сьогодні, 9 листопада, у другому читанні та в цілому схвалила проєкт державного бюджету на 2024 рік (законопроєкт №10000).

Документ схвалили голосами 276 парламентарів. Проєкт держбюджету на 2024 рік Кабінет Міністрів затвердив 15 вересня, після чого подав його до парламенту. Відтак 19 жовтня Рада схвалила держбюджет у першому читанні, повідомляє Громадське.

Очільниця бюджетного комітету парламенту Роксолана Підласа перед голосування в етері телемаратону зазначала, що Рада скоротила капітальні видатки, аби перенаправити більше коштів на безпеку та оборону.

«Ми скоротили практично всі капітальні видатки. Там трохи залишалося коштів на будівництво другої черги музею Голодомору, ми це викреслили. Ми також викреслили видатки на ремонт фасадів різних держорганів, трохи збільшили видатки на соціальну допомогу», — розповідала депутатка.

Народний депутат від «Голосу» Ярослав Железняк розповів, що після першого читання:

доходи бюджету збільшили на 22 млрд грн — вони становлять 1,768 трлн грн;видатки залишилися майже такими самими — 3,35 трлн грн;дефіцит державного бюджету зменшено на 22 млрд грн, і тепер він становить 1,57 трлн грн;зовнішні запозичення зменшили на 103,5 млрд (з 42,9 до 41 млрд доларів), щоб погодити з МВФ;прогноз щодо реального ВВП зменшили до 4,6 % (у першому читанні було 5%);прогноз щодо інфляції 9,7% (у першому читанні був 10,8%);припущення щодо курсу гривні — у середньому за рік 40,7 грн за долар (було 41,4 грн за долар).

Агентство Телевидения Новости