Енергетики повністю відновили електропостачання у селі Руська Лозова Харківського району

Фахівці Дергачівського району електричних мереж (РЕМ) АТ «Харківобленерго» повністю відновили електропостачання у селі Руська Лозова Харківського району. Після деокупації ситуація в селі була катастрофічною, адже електромережа була знищена на 95%.

Про це повідомили в «Харківобленерго».

Андрій Ковалевський, майстер виробничої дільниці Дергачівського РЕМ

Ми знайшли тут перебиті дроти, потрощені опори та підстанції. Спочатку територію треба було розмінувати. Саперам довелося попрацювати, щоб підготувати село для безпечного виконання робіт: знешкодити нерозірвані снаряди, міни, інші вибухові пристрої. Коли це було зроблено, ми розпочали відновлення.

Перша вулиця у Руській Лозовій була заживлена ще у листопаді 2022 року. Отже, енергетикам знадобився рік на повне відновлення світла. Довелося повністю замінити провід, встановити по селу 700 нових електроопор. Також до ремонту підстанцій та високовольтних ліній залучалися підрядні організації, роботу яких фінансувала Харківська обласна військова адміністрація.

За словами старости Русько-Лозівського старостинського округу Олександра Євчуна, зараз в селі проживає близько 1500 людей – це більш ніж втричі менше від довоєнних часів. Але, каже, жителі поступово повертаються.

Олександр Євчун, староста Русько-Лозівського старостинського округу

З понад 2000 будинків у селі 25% були повністю зруйновані та не підлягають відновленню. Це також заважає поверненню – декому просто нема куди. Окрім того, до лінії зіткнення, до кордону – менше 30 кілометрів, і це постійна небезпека. По нашій громаді регулярно прилітає, особливо від прильотів страждають Гоптівка та Козача Лопань.

Але незважаючи ні на що, у жителів Руської Лозової багато планів. І відновлення електропостачання, говорить староста, дає підстави з оптимізмом дивитися на можливість їх реалізації.

Олександр Євчун, староста Русько-Лозівського старостинського округу

У нас уже відновлено роботу однієї з двох пошкоджених амбулаторій, продовжуються ремонтні роботи у місцевому ліцеї та дитячому садочку, адміністративній будівлі старостату, де у нас буде працювати ЦНАП, відділення зв’язку та, можливо, банку, бібліотека, клуб. У підвалі ж хочемо організувати приміщення для дозвілля дітлахів: до села вже повернулася 51 дитина.

Олександр Євчун додав, що відновлення електропостачання в Руській Лозовій – це велика радість для місцевих жителів.

Олександр Євчун, староста Русько-Лозівського старостинського округу

Люди не стримують емоцій. Зустрічають енергетиків зі сльозами на очах, адже дуже раді. Тепер вони можуть, наприклад, накачати води, бо, на жаль, тут немає централізованого водопостачання.

Агентство Телевидения Новости