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На місці обстрілу в Основ’янському районі Харкова відновлюють вуличне освітлення

На місці обстрілу в Основ’янському районі Харкова відновлюють вуличне освітлення

В Основ’янському районі фахівці КП «Міськсвітло» відновлюють мережі зовнішнього освітлення на вул. Гольдбергівській, що були пошкоджені внаслідок атаки російських безпілотників 3 листопада.

Про це повідомили в Харківській міські раді.

Нагадаємо, 3 листопада близько опівночі та о 1:00 ворог завдав серію ударів БПЛА по Харкову та його передмістю.

В Основʼянському районі Харкова зафіксовано влучання трьох безпілотників. Пошкоджень зазнали гаражі, житлові будинки та автомобілі. Також частково зруйновано заклад освіти, повідомили в прокуратурі Харківської області. Постраждали 8 людей: у всіх гостра реакція на стрес. Серед них є двоє дітей: 10-річний хлопчик та дівчинка 2,5 років. Всі отримали допомогу на місці.

Внаслідок нічних ворожих атак серйозно постраждала будівля одного з навчальних закладів міста, повідомили в Харківській міській раді.

Після обстрілу комунальникам довелося знімати контактну мережу, аби працівники ДСНС мали змогу розібрати завали зсередини. Рух трамвая №27 на цій ділянці було зупинений. Інженерні комунікації були не пошкоджені, але до усунення певних труднощів у частині Основʼянського району працював аварійний режим відключення електроенергії.

Агентство Телевидения Новости

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