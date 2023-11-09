Машиніст, водій тролейбуса, бетоняр: вакансії тижня в Харківській області
Станом на 9 листопада 2023 року, за даними обласної служби зайнятості, на Харківщині актуальні 1123 вакансії.
1. Машиніст автогрейдера – 20000 грн
2. Водій навантажувача – 19800 грн
3. Водій тролейбуса – 17000 грн
4. Машиніст екскаватора одноковшового – 16360 грн
5. Бетоняр – 16230 грн
6. Оператор пакетоформувальних машин – 15000 грн
7. Машиніст автовишки та автогідропідіймача – 14900 грн
8. Машиніст бульдозера (будівельні роботи) – 13393 грн
9. Лицювальник-плиточник – 13200 грн
10. Електрик дільниці – 13000 грн
З переліком актуальних вакансій по місту Харкову та Харківській області можна ознайомитись за посиланням.
З питань зайнятості та безробіття звертайтесь у телеграм або на «гарячу лінію» Харківської обласної служби зайнятості, що працює з понеділка по п’ятницю, з 9:00 до 17:00 за телефонами:
096 055 48 69;
063 847 83 67;
067 728 97 45;
097 970 40 68.
Інформацію про режим роботи центрів зайнятості дивіться тут.