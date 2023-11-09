Машиніст, водій тролейбуса, бетоняр: вакансії тижня в Харківській області

Станом на 9 листопада 2023 року, за даними обласної служби зайнятості, на Харківщині актуальні 1123 вакансії.

1. Машиніст автогрейдера – 20000 грн

2. Водій навантажувача – 19800 грн

3. Водій тролейбуса – 17000 грн

4. Машиніст екскаватора одноковшового – 16360 грн

5. Бетоняр – 16230 грн

6. Оператор пакетоформувальних машин – 15000 грн

7. Машиніст автовишки та автогідропідіймача – 14900 грн

8. Машиніст бульдозера (будівельні роботи) – 13393 грн

9. Лицювальник-плиточник – 13200 грн

10. Електрик дільниці – 13000 грн

З переліком актуальних вакансій по місту Харкову та Харківській області можна ознайомитись за посиланням.

З питань зайнятості та безробіття звертайтесь у телеграм або на «гарячу лінію» Харківської обласної служби зайнятості, що працює з понеділка по п’ятницю, з 9:00 до 17:00 за телефонами:

096 055 48 69;

063 847 83 67;

067 728 97 45;

097 970 40 68.

Інформацію про режим роботи центрів зайнятості дивіться тут.

Агентство Телевидения Новости