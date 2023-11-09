Під Харковом будують підземну школу

В рамках створення безпечного освітнього середовища на Харківщині розпочато будівництво одного з запланованих укриттів. Це фактично школа під землею, де зможуть навчатися діти.

Про це повідомили в ХОВА.

Захисна споруда в Коротичі здатна одночасно вмістити близько 500 людей, що відповідає кількості учнів та педагогів, які перебувають у місцевій загальноосвітній школі. Крім того, під час тривог це укриття буде здатне вмістити людей із сусіднього дитсадка, офісів та інших закладів.

Вартість робіт – 99,1 млн грн. Укриття матиме кілька приміщень, санітарні кімнати, 3 виходи, буде оснащене автономним джерелом електроенергії та здатне витримати пряме влучання ракети С-300.

Усього державна субвенція на облаштування укриттів для Харківщини складає 224,6 млн грн. За ці кошти передбачено охопити 31 об‘єкт: це будівництво, капітальні ремонти та розробка проєктно-кошторисних документацій.

Агентство Телевидения Новости