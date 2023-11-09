Харківські патрульні у комендантську годину супроводили авто з породіллею до лікарні

У ніч з 8 на 9 листопада харківські патрульні зупинили авто Toyota. З-за керма вийшов схвильований чоловік: він розповів, що його дружина народжує, тож їм терміново потрібно дістатися до пологового будинку.

Про це розповіли в УПП Харківської області.

У місті діє комендантська година, а тому водій звернувся по допомогу до поліції.

«Патрульні Олександр Кобзар, Аліна Опаліхіна та Олексій Абрамов зі спецсигналами супроводили подружжя до медичного закладу, де на жінку вже чекали лікарі», – йдеться у повідомленні.

Агентство Телевидения Новости