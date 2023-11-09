В поліції розповіли подробиці діяльності старости села на Харківщині, яка перебігла до окупантів

Під час окупації Куп’янщини староста села Гусинка добровільно перейшла на бік окупантів відразу після захоплення села. Жінка поселила російських військових в місцевій школі, отримувала гроші від російської влади та збирала дані мешканців.

Про це розповів начальник Слідчого управління ГУ Нацполіції в Харківській області Сергій Болвінов.

До загарбників вона пішла працювати на фейкову посаду «помічника начальника відділу» до адміністрації, яку незаконно створили на території Харківської області.

«Наше законодавство за таку роботу на агресора передбачає від п’яти до десяти років позбавлення волі. Цій жінці ми вже повідомили про підозру в колабораційний діяльності. Будемо клопотати в суді, щоби на час розслідування вона перебувала під вартою», – зазначив Болвінов.

Справу розслідується за процесуального керівництва прокуратури та оперативного супроводу СБУ.

Агентство Телевидения Новости