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У п’ятницю трамваї №16, 16А та 27 тимчасово змінять свої маршрути

У п’ятницю трамваї №16, 16А та 27 тимчасово змінять свої маршрути

Рух трамваїв на вул. Героїв Праці та пр. Тракторобудівників, на ділянці від вул. Академіка Павлова до розворотного кола «Салтівське», буде припинений з 9:00 до 16:00 10 листопада.

Як повідомили в Харківській міській раді, це пов’язано з ремонтом трамвайної колії. 

У цей час трамваї курсуватимуть так:

№16: розворотне коло «Журавлівський гідропарк» – вул. Шевченка – вул. Мойсеївська – вул. Віринська – в’їзд Семиградський – вул. Академіка Павлова – вул. Героїв Праці – вул. Шевченка – розворотне коло «Журавлівський гідропарк»;

№16А: розворотне коло «Журавлівський гідропарк» – вул. Шевченка – вул. Героїв Праці – вул. Академіка Павлова – в’їзд Семиградський – вул. Віринська – вул. Мойсеївська – вул. Шевченка – розворотне коло «Журавлівський гідропарк»;

№27: розворотне коло «Новожанове» – вул. Москалівська – вул. Гольдбергівська – вул. Молочна – майдан Захисників України – пр. Героїв Харкова – вул. Академіка Павлова – вул. Героїв Праці – вул. Шевченка – розворотне коло «Журавлівський гідропарк».

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