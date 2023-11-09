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На сайті ХОВА з’явилася форма для повідомлень про порушення тендерних закупівель

На сайті ХОВА з’явилася форма для повідомлень про порушення тендерних закупівель

На офіційному сайті Харківської ОВА запрацювала форма для повідомлень про порушення тендерних закупівель. В окремому розділі кожен охочий зможе повідомити про порушення тендерних вимог в доступній online-формі. Отримані запити будуть розглянуті під час засідань робочої групи.

Про це під час брифінгу щодо результатів реалізації проєкту «Прозорість і підзвітність» повідомив заступник начальника Харківської ОВА Євген Іванов.

Євген Іванов, заступник начальника Харківської ОВА

Раніше на офіційному веб-сайті Харківської ОВА запрацювала рубрика «Публічні закупівлі», де розміщується інформація щодо використання коштів бюджетів усіх рівнів органів державної влади та місцевого самоврядування, інформація оновлюється автоматично в реальному часі.

Впродовж місяця до робочої групи «Прозорість і підзвітність» при Харківській ОВА долучилися 3 громадські організації. Їх представники допомагають виявляти порушення у тендерних оголошеннях.

Євген Іванов, заступник начальника Харківської ОВА

Ми дуже розраховуємо на те, що саме завдяки громадськості нам вдасться виявити, розглянути якомога більше тендерів і дійти до гідних висновків. За потреби залучатимемо правоохоронні органи, аби встановити, чи є процедура або інший факт законним. Участь громадськості не є формальною при діяльності цієї групи», – додав Євген Іванов.

Крім того, в межах реалізації проєкту тривають навчання та тренінги для державних службовців щодо доброчесності та запобігання корупції. З 1 листопада до їх проведення долучилися фахівці системи YouControl.

Євген Іванов, заступник начальника Харківської ОВА

Навчання запустили завдяки укладеному меморандуму про співпрацю. Це дуже потужний важіль, регулятор для правильної роботи з закупівлями та тендерами взагалі. Окремо проводяться навчання для працівників Харківської ОВА.

Також очільник робочої групи «Прозорість і підзвітність» повідомив, що під час засідань групи розглядаються виявлені порушення під час проведення тендерних закупівель.

Євген Іванов, заступник начальника Харківської ОВА

Було виявлено порушення в тендерній документації щодо капітального ремонту багатоквартирного будинку в Руській Лозовій. Як виявилося справа була в технічних помилках. Навмисного злочину, який би нашкодив державі при використанні коштів не було виявлено. Кожне таке питання буде розглянуте на щотижневому засіданні робочих груп.

Нагадаємо, робочу групу «Прозорість і підзвітність» створили за дорученням начальника Харківської ОВА Олега Синєгубова від 10 жовтня 2023 року. Її очільником призначили заступника начальника облвійськадміністрації Євгена Іванова, секретарем – керівника апарату ХОВА Вікторію Белявцеву. До групи увійшли представники правоохоронних органів, громадськості та директори профільних департаментів. Аналогічні робочі групи були створені в кожному районі області.

Агентство Телевидения Новости

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