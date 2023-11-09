На сайті ХОВА з’явилася форма для повідомлень про порушення тендерних закупівель

На офіційному сайті Харківської ОВА запрацювала форма для повідомлень про порушення тендерних закупівель. В окремому розділі кожен охочий зможе повідомити про порушення тендерних вимог в доступній online-формі. Отримані запити будуть розглянуті під час засідань робочої групи.

Про це під час брифінгу щодо результатів реалізації проєкту «Прозорість і підзвітність» повідомив заступник начальника Харківської ОВА Євген Іванов.

Євген Іванов, заступник начальника Харківської ОВА

Раніше на офіційному веб-сайті Харківської ОВА запрацювала рубрика «Публічні закупівлі», де розміщується інформація щодо використання коштів бюджетів усіх рівнів органів державної влади та місцевого самоврядування, інформація оновлюється автоматично в реальному часі.

Впродовж місяця до робочої групи «Прозорість і підзвітність» при Харківській ОВА долучилися 3 громадські організації. Їх представники допомагають виявляти порушення у тендерних оголошеннях.

Євген Іванов, заступник начальника Харківської ОВА

Ми дуже розраховуємо на те, що саме завдяки громадськості нам вдасться виявити, розглянути якомога більше тендерів і дійти до гідних висновків. За потреби залучатимемо правоохоронні органи, аби встановити, чи є процедура або інший факт законним. Участь громадськості не є формальною при діяльності цієї групи», – додав Євген Іванов.

Крім того, в межах реалізації проєкту тривають навчання та тренінги для державних службовців щодо доброчесності та запобігання корупції. З 1 листопада до їх проведення долучилися фахівці системи YouControl.

Євген Іванов, заступник начальника Харківської ОВА

Навчання запустили завдяки укладеному меморандуму про співпрацю. Це дуже потужний важіль, регулятор для правильної роботи з закупівлями та тендерами взагалі. Окремо проводяться навчання для працівників Харківської ОВА.

Також очільник робочої групи «Прозорість і підзвітність» повідомив, що під час засідань групи розглядаються виявлені порушення під час проведення тендерних закупівель.

Євген Іванов, заступник начальника Харківської ОВА

Було виявлено порушення в тендерній документації щодо капітального ремонту багатоквартирного будинку в Руській Лозовій. Як виявилося справа була в технічних помилках. Навмисного злочину, який би нашкодив державі при використанні коштів не було виявлено. Кожне таке питання буде розглянуте на щотижневому засіданні робочих груп.

Нагадаємо, робочу групу «Прозорість і підзвітність» створили за дорученням начальника Харківської ОВА Олега Синєгубова від 10 жовтня 2023 року. Її очільником призначили заступника начальника облвійськадміністрації Євгена Іванова, секретарем – керівника апарату ХОВА Вікторію Белявцеву. До групи увійшли представники правоохоронних органів, громадськості та директори профільних департаментів. Аналогічні робочі групи були створені в кожному районі області.

Агентство Телевидения Новости