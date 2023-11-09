На Куп’янському напрямку ворог не припиняє штурми в районі Синьківки

Зведення Генштабу ЗСУ станом на вечір 9 листопада. 624 доба широкомасштабної збройної агресії рф проти України.

Протягом доби відбулось 55 бойових зіткнень. Загалом ворог завдав 1 ракетного та 13 авіаційних ударів, здійснив 42 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура. Також, російська федерація вчергове атакувала Україну, застосувавши керовану ракету Х-59, яку було знищено нашою протиповітряною обороною.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійно-розвідувальну діяльність, здійснює обстріли населених пунктів з території рф, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону України. Артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали близько 20 населених пунктів, серед них Сеньківка, Блешня, Миколаївка, Залізний Міст Чернігівської області; Волфине, Басівка, Юнаківка, Степок Сумської області; Тернова, Ізбицьке, Стариця Харківської області.

На Куп’янському напрямку ворог вів безуспішні штурмові дії в районі Синьківки Харківської області, де наші воїни відбили 7 атак. Завдав авіаційних ударів поблизу Петропавлівки та Степового Донецької області. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися близько 10 населених пунктів, зокрема, Новомлинськ, Синьківка, Кислівка, Крохмальне, Табаївка Харківської області.

Протягом доби авіація Сил оборони завдала 4 удари по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника.

Підрозділи ракетних військ уразили 2 пункти управління, 4 артилерійських засоби та станцію радіоелектронної розвідки противника.

Детальна інформація по ситуації на інших напрямках – у зведенні Генштабу ЗСУ.

Агентство Телевидения Новости