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У Харкові пролунав вибух на АЗС

У Харкові пролунав вибух на АЗС

12 листопада близько 8:50 у Харкові пролунав вибух. Тривога у місті не оголошена.

Вибух, який було чутно навіть у віддалених районах міста, у соцмережах пов’язують із пожежею на АЗС на вулиці Полтавський шлях. У ДСНС та поліції обставини події поки не прокоментували.

Дорогу на цій ділянці перекрили патрульні.

За попередніми даними, в результаті пожежі постраждав співробітник АЗС. Також вогнем пошкоджено автівку. Обставини з’ясовуються.

Агентство Телевидения Новости

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