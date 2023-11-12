Захисникам Харківщини передали дрон-бомбардувальник

Бійці 92-ї Окремої штурмової бригади імені кошового отамана Івана Сірка отримали дрон-бомбардувальник «Шуліка». Придбання БПЛА спільно профінансували громади Куп’янської району.

Про це повідомили в ХОВА.

Ударний БПЛА українського виробництва може долати відстань до 7 кілометрів та переносити вантаж вагою до 10 кілограмів.

Вартість такої «пташки» складає майже мільйон гривень. Найближчим часом для наших захисників та захисниць передадуть ще один куплений аналогічний БПЛА, наразі військові-оператори проходять відповідне навчання щодо управління технікою, розповів начальник Куп’янської міської військової адміністрації Андрій Беседін.

Агентство Телевидения Новости