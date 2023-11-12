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Повалені дерева та пошкоджені дахи: наслідки негоди у Харкові

Повалені дерева та пошкоджені дахи: наслідки негоди у Харкові

Через сильні пориви вітру в Харкові станом на 14:00 впало 13 дерев і 12 великих гілок. Випадки зафіксовані в Салтівському, Немишлянському, Основʼянському, Слобідському, Холодногірському та Шевченківському районах.

Про це повідомляє Харківська міська рада.

Зараз комунальні служби усувають наслідки негоди. Зокрема, бригади СКП «Харківзеленбуд» і КП «Харківблагоустрій» пиляють та вивозять повалені дерева та зламані гілки.

Також через вітер сталося 27 випадків пошкодження дахів у Київському, Салтівському, Новобаварському, Шевченківському, Основʼянському, Слобідському та Холодногірському районах. Комунальники усувають пошкодження покрівель і балконів, закріплюють металеві конструкції, укріплюють парапети. Роботи тривають.

Агентство Телевидения Новости

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