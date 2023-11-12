У харківському «Екопарку» готують домівки тварин до холодів

Харківський «Екопарк» готується до зими. Ворожі обстріли не обійшли жодної будівлі та кожний вольєр зазнав уражень.

Сьогодні працівники «Фельдман Екопарк» роблять все можливе, щоб мінімізувати наслідки руйнувань. Найближчим часом все більше тварин повертатимуться у свої домівки з вимушеної евакуації.

«Тож мусимо забезпечити для наших підопічних належні умови під час холодної пори року. Щоб цю зиму тварини провели у теплі, комфорті та безпеці», – йдеться у повідомленні.

Агентство Телевидения Новости