За тиждень на Харківщині сапери ДСНС знищили 1 644 боєприпаси

Про це під час брифінгу в Офіційному Медіацентрі доповів речник ГУ ДСНС України у Харківській області Євген Василенко, повідомляє Харківська ОВА.

На території Харківської області працюють 33 піротехнічних розрахунки ДСНС, 171 сапер та 70 одиниць техніки.

«Протягом минулого тижня піротехніки здійснили 270 виїздів для знешкодження вибухонебезпечних предметів. Всього за цей час було знешкоджено 1 644 боєприпаси», – повідомив Євген Василенко.

З початку деокупації Харківщини було розміновано понад 4 091 га території, виявлено та знешкоджено 83 863 ВНП.

За даними Євгена Василенка, протягом тижня на території області сталося два підриви на вибухонебезпечних предметах, в результаті чого дві цивільні людини зазнали поранень.

7 листопада неподалік села Рубіжне Чугуївського району на території власного подвір’я підірвався 42-річний місцевий житель. Із уламковими пораненнями руки і ноги його доправили до медзакладу.

11 листопада у Чугуївському районі на дорозі між селами Гракове та Мосьпанове легковик наїхав на протитанкову міну, внаслідок вибуху 46-річний водій отримав осколкові поранення та був доправлений до лікарні.

«Вкотре звертаюсь до всіх жителів області, особливо населених пунктів деокупованої території, з проханням дотримуватися правил безпеки при виявлені та поводженні із ВНП», – зауважив Євген Василенко.

Речник ГУ ДСНС України в Харківській області нагадав, що у разі знаходження вибухонебезпечного предмету, ні в якому разі не можна його чіпати.

Помітивши ВНП, потрібно відійти на безпечну відстань та негайно телефонувати за одним з номерів: «101», «102» або «112».

Агентство Телевидения Новости