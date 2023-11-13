П’ятьох учасників організованої групи судитимуть за фішинг-шахрайство

Харківською обласною прокуратурою затверджено та направлено до суду обвинувальний акт стосовно п’ятьох чоловіків за фактом шахрайства шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, вчиненого організованою групою.

Про це повідомляє прокуратура Харківської області.

За даними слідства, у березні 2021 року 23-річний організатор розробив шахрайську схему для заволодіння грошовими коштами людей, які розміщують оголошення про продаж товарів на відомому торгівельному майданчику.

До протиправної діяльності чоловік залучив ще п’ятьох осіб.

Зловмисники «відгукувалися» на оголошення потерпілих щодо продажу товарів та домовлялися з ними про оформлення послуги доставки.

Шахраї надсилали своїм жертвам фішингові посилання, перейшовши за якими потерпілі опинялися на «сайті-близнюку». Цей ресурс, створений шахраями, мав вигляд оригінальної онлайн-платформи з продажу товарів і тому викликав довіру.

Тож, втративши пильність, люди вводили реквізити банківської картки, які запитував сайт, і в подальшому ці дані ставали доступними для шахраїв.

Використовуючи отримані реквізити, зловмисники виводили гроші з карток потерпілих на підконтрольні рахунки.

У ході проведених обшуків правоохоронці виявили та вилучили комп’ютерну техніку, телефони, «чорнові» записи, банківські карти та SIM-картки.

Жертвами шахраїв стали близько 20 осіб.

П’ятьох обвинувачених судитимуть у Київському районному суді Харкова.

Ще один учасник організованої групи, якому повідомлено про підозру, наразі переховується від слідства — його оголошено у розшук.

Агентство Телевидения Новости