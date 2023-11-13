До кінця року Німеччина передасть Україні ще дві системи ППО IRIS-T

Німеччина до кінця року передасть Україні дві додаткові системи протиповітряної оборони IRIS-T.

Про це заявив посол Німеччини в Україні Мартін Єґер, повідомляє Громадське.

За його словами, в Україні вже розгорнули три такі системи.

«Наша підтримка здебільшого спрямовується на таку галузь як протиповітряна оборона. Це і Gepard, і IRIS-T, і Patriot. Ми дуже раді, що змогли до цього долучитися», — сказав посол.

Він зазначив, що в найближчому майбутньому Німеччина також буде надавати й інші системи ППО.

«Ми будемо надавати додаткові системи протиповітряної оборони. Тобто будуть і Patriot, і IRIS-T. Їх планується ще п’ять», — уточнив Єґер.

Нагадаємо, ЗМІ писали, що Німеччина надасть Україні системи IRIS-T та зенітні установки Gepard для захисту зернових шляхів.

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