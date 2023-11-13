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Вода лише з одного джерела в Харкові не загрожує здоров’ю – у Саржиному яру

Вода лише з одного джерела в Харкові не загрожує здоров’ю – у Саржиному яру

За інформацією Харківського обласного центру контролю та профілактики хвороб за дев’ять місяців 2023 року в Харкові досліджено 144 проби води з 12 каптажів природних джерел.

Про це повідомляє облуправління Держпродспоживслужби.

Проби було взято:

у Київському районі (Манжосів яр, селище Олешки, вулиця Мінераловодська, 1);у Немишлянському районі («Петренки-1», «Петренки-2», «Петренки-3»);у Салтівському районі (вулиця Владислава Зубенка, 25 та два каптажі по вулиці Бучми);у Холодногірському районі (парк «Юність»);у Шевченківському районі («Олексіївська балка», Саржин яр).

Відхилення від гігієнічних нормативів за показниками епідемічної безпеки реєструвались у воді всіх джерел, окрім джерела в Саржиному яру.

За санітарно-хімічними показниками не відповідала нормативним вимогам вода з 3-х каптажів джерел: у парку «Юність» (за показником жорсткості та вмістом нітратів), селище Олешки (за вмістом нітратів), «Петренки – 3» (за показником каламутності).

Агентство Телевидения Новости

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