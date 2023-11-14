У вівторок і середу тролейбуси №3 та 6 тимчасово змінять свої маршрути

Рух тролейбусів у пров. Подільському, на пр. Гагаріна, вул. Вернадського, вул. Кузнечній, на ділянці від пр. Героїв Сталінграда до розворотного кола «Вул. Університетська», буде припинений з 20:00 і до завершення руху тролейбусів 14 та 15 листопада.

Як повідомили в Департаменті інфраструктури, це пов’язано з аварійним ремонтом контактної мережі.

У цей час тролейбуси курсуватимуть так:

№3: розворотне коло «Вул. 12 Квітня» – вул. 12 Квітня (у зворотному напрямку: пр. Індустріальний – пр. Героїв Харкова) – пр. Олександрівський – пр. Героїв Сталінграда – пр. Гагаріна – вул. Аерофлотська – розворотне коло «Аеропорт»;

№6: розворотне коло «Залізнична станція «Основа» – вул. Валдайська – вул. Деповська – вул. Південнопроектна – пр. Гагаріна – пр. Героїв Сталінграда – розворотне коло «Парк «Зустріч»;

№58 курсуватиме без змін.

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