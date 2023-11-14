Новорічну ялинку у Харкові встановлять у метро

На Новий рік-2023 головну ялинку Харкова знов встановлять на станції метрополітену.

Про це сьогодні, 14 листопада, в ефірі національного телемарафону повідомив міський голова Ігор Терехов.«Торік ми встановили ялинку на станції метро, де проводили концерти для дітей. Тож продовжимо цю традицію. Встановимо ялинку, прикрасимо станції та зробимо все, щоб наші діти відчули свято, попри воєнний час», – зазначив Ігор Терехов.Нагадаємо, прикрашанням станцій метрополітену займаються працівники Центрального парку з використанням декорацій, що знаходяться на балансі КП. Роботи планують завершити до початку грудня.

Агентство Телевидения Новости