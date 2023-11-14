На Харківщині за тиждень шестеро людей померли від коронавірусу

З початку епідсезону на грип та ГРВІ в області захворіло 18234 особи, з них дітей – 6746 осіб. Госпіталізовано 1139 осіб, з них дітей – 398 осіб. У порівнянні з аналогічним періодом минулого року захворюваність зросла на 14,4%.

Про це повідомили в «Харківському обласному центрі контролю та профілактики хвороб».

За результатами аналізу захворюваності на 45 тижні (6 – 12 лютого) на грип та ГРВІ, з урахуванням випадків захворювань на COVID-19, захворіло 3167 осіб, з них 1203 особи (38,0%) – діти віком до 17 років. У порівнянні з попереднім тижнем відмічається зниження захворюваності на 3,4% (серед дитячого населення – зростання захворюваності на 4,8%). У структурі ГРВІ питома вага захворюваності COVID-19 становить 13,5%, відмічається зниження у порівнянні з минулим тижнем на 34,7% (зареєстровано 430 випадків проти 658 за минулий тиждень).

За оцінкою фахівців, інтенсивність епідемічного процесу відповідає низькому рівню.

Госпіталізовано 157 осіб, з них 49 дітей (31,2%).

Зареєстровано 6 летальних випадків у хворих на COVID-19 (з початку епідемічного сезону 24).

Найвищий показник захворюваності зареєстровано у Красноградському районі – 229,60 на 100 тис. населення.

Зазначене свідчить про активність циркуляції збудників респіраторної групи в популяції, незважаючи на те, що на поточний час інтенсивність епідемічного процесу відповідає низькому рівню. Сумісна циркуляція вірусів респіраторної групи та SARS-CoV-2 сприятиме подальшому зростанню рівнів захворюваності серед населення області.

Агентство Телевидения Новости