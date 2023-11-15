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На Салтівці змінили маршрут три трамваї, курсує тимчасовий автобус

На Салтівці змінили маршрут три трамваї, курсує тимчасовий автобус

Рух трамваїв на вул. Академіка Павлова, на ділянці від вул. Героїв Праці до пров. Салтівського, припинений до 16:00 15 листопада. Це пов’язано з ремонтом трамвайної колії.

Про це повідомили в Харківській міській раді.

У цей період трамваї курсують так:

№16, 16А: розворотне коло «Салтівське» – пр. Тракторобудівників – вул. Героїв Праці – вул. Шевченка – розворотне коло «Журавлівський гідропарк»;

№27: розворотне коло «Новожанове» – вул. Москалівська – вул. Гольдбергівська – вул. Молочна – пл. Захисників України – пр. Героїв Харкова – вул. Академіка Павлова – в’їзд Семиградський – вул. Віринська – вул. Мойсеївська – вул. Шевченка – розворотне коло «Журавлівський гідропарк» – вул. Шевченка – вул. Героїв Праці – пр. Тракторобудівників – розворотне коло «Салтівське». 

На час відсутності трамвайного сполучення на вул. Академіка Павлова курсує тимчасовий автобус №27: автостанція «Героїв Праці» – вул. Академіка Павлова – пр. Героїв Харкова – вул. Олега Громадського – БК «ХЕМЗ» – вул. Олега Громадського – пл. Захисників України – пр. Героїв Харкова – вул. Академіка Павлова – автостанція «Героїв Праці».

Агентство Телевидения Новости

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