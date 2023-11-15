На Харківщині готуються до ремонту ще кількох пошкоджених обстрілами мостів

На баланс Служби відновлення та розвитку в Харківській області було передано два мости через канал Дніпро – Донбас: обидва сильно пошкоджені та перебувають у занедбаному стані.

Про це повідомили в Службі відновлення та розвитку інфраструктури у Харківській області.

Наразі фахівці готують для цих об’єктів технічні завдання, аби розпочати проведення тендерних процедур на капітальний ремонт.

Ще один міст має бути відремонтовано на дорозі Т-21-18 Дергачі – Козача Лопань. Споруда також була під обстрілами російських військових та зазнала істотних руйнувань. Зараз для цього мосту вже розробляють проєкт капітального ремонту.

Ще три мости в області, які потребують ремонту, знаходяться у безпосередній близькості до лінії зіткнення, тож поки що роботи з відновлення не можуть розпочати через постійну загрозу. До кінця року плануємо розробити проєктну документацію для цих штучних споруд.

За даними Служби відновлення та розвитку інфраструктури, загалом від початку повномасштабного російського вторгнення на Харківщині було повністю зруйновано або пошкоджено 27 мостів та шляхопроводів. Наразі на 19 з них виконуються роботи з капітального відновлення.

Агентство Телевидения Новости