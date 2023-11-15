«Укрзалізниця» випускає в рейси поїзди з жіночими купе: два з них з Харкова

Відсьогодні вже 8 поїздів «Укрзалізниці» виходять в рейси з жіночими купе.

Про це повідомляє «Укрзалізниця»

№81/82 Київ — Ужгород;№41/42 Дніпро — Трускавець;№75/76 Київ — Кривий Ріг;№15/16 Харків — Ясіня;№17/18 Харків — Ужгород;№29/30 Київ — Ужгород;№3/4 Запоріжжя — Ужгород;№26/236 Одеса — Рахів (через ремонт колії на Закарпатті перший рейс з жіночими купе з Одеси 16.11, з Рахова 17.11).

Саме пасажирки жіночих купе демонструють найбільший рівень задоволеності сервісом Укрзалізниці: NPS 83%. Найвищою є й середня населеність жіночих купе — понад 80% на сьогодні, повідомляють в «Укрзалізниці».⠀

Агентство Телевидения Новости