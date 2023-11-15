Олег Синєгубов доручив розробити план заходів щодо профілактики розповсюдження гепатиту А.

Про це йшлося під час апаратної наради під головуванням начальника Харківської ОВА Олега Синєгубова.

За даними Центру громадського здоров’я МОЗ України, епідемічна ситуація в країні із захворюваності на ВГА характеризується як нестійка, з тенденцією до погіршення.

За 9 місяців поточного року зареєстровано 314 випадків, а торік зафіксували 171. На Харківщині впродовж року на гепатит А захворіли 11 осіб.

«Потрібно розробити план заходів. Не просто звернути увагу, а чіткий план заходів де є кожен пункт, відповідно кожна дія щодо профілактики розповсюдження інфекції. Ця робота покладається на Департамент цивільного захисту і обласний центр контролю та профілактики хвороб.

Розглядати та затверджувати його будемо на комісії КТЕБ та НС», – доручив Олег Синєгубов.

Основні джерела передачі інфекції – питна вода та їжа. В поточному році з об’єктів централізованого водопостачання досліджено 7897 проб питної води за мікробіологічними показниками епідемічної безпеки, з яких 159 проб не відповідали гігієнічним нормативам.

Також за санітарно-хімічними показниками досліджено 7090 проб водопровідної води, з них не відповідали вимогам 163 проби.

«Ми вважаємо, що потрібно звернути увагу очільників комунальних підприємств та громад на проведення лабораторного контролю якості питної води, який передбачений державними санітарними нормами й правилами, належну технічну експлуатацію мереж водопостачання і споруд водопостачання.

Не менш важливим є проведення заходів з комунікації з питань роз’яснення населенню шляхів передачі інфекції та засобів, яких вони повинні дотримуватись для того, щоб не заразитися цим захворюванням», – зазначила в.о гендиректора Держустанови «Харківський обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України» Неля Новіцька.

Агентство Телевидения Новости