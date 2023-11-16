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Прогноз погоди на день по Харкову на 16 листопада
За даними синоптиків, вдень у Харкові хмарно з проясненням, дощ.
Про це повідомляє Харківський регіональний центр з гідрометеорології.
Вітер південно – західний, 5 – 10 м/с.
Температура повітря вдень 7 – 9°.
По області хмарна погода з проясненням, дощ, місцями туман.
Вітер південно – західний, 5 – 10 м/с.
Температура повітря вдень 5 – 10°.
У найближчу годину зі збереженням у першій половині дня 16 листопада по місту та області очікується туман, видимість 200-500 м.