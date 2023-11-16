Другое
Перейти к списку новостей
Сегодня 18:59
Просмотров: 48

У Харкові призначено в. о. директора Департаменту охорони здоров’я

У Харкові призначено в. о. директора Департаменту охорони здоров’я

Виконуючим обов’язки директора Департаменту охорони здоров’я призначено Ігоря Кулика.

Відповідне розпорядження 14 листопада підписав Харківський міський голова Ігор Терехов, повідомили в міськраді. 

Ігор Кулик у 2008 році закінчив Харківський національний медичний університет за спеціальністю «Лікувальна справа» і в 2014 році – Національну академію держаного управління при Президентові України за спеціальністю «Державне управління». У 2015 році здобув науковий ступінь кандидата медичних наук, має понад 50 наукових праць.

З травня 2023 року обіймав посаду медичного директора з якості надання медичної допомоги Міської клінічної лікарні швидкої та невідкладної медичної допомоги ім. проф. О. І. Мещанінова.

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Ноябрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 