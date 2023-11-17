Десять фіналістів Нацвідбору на Євробачення-2024 оголошено сьогодні

Сьогодні, 17 листопада, організатори національного відбору на Євробачення-2024 оголосили десятку фіналістів, які змагатимуться за право представляти Україну на музичному конкурсі.

Про це повідомляє Кореспондент.

До фіналу національного відбору увійшли:

alyona alyona & Jerry Heil – Teresa & Maria.Drevo – Endless chain.INGRET – Keeper.MÉLOVIN – DREAMER.NAHABA – GLASSS.NAZVA – Slavic English.SKYLERR – Time is running out.YAGODY – Tsunamia.YAKTAK – Lalala.Ziferblat – Place I Call Home.

Крім того українці зможуть обрати під час онлайн-голосування в застосунку Дія й 11 фіналіста, який не потрапив до лонглиста.

Фінал національного відбору відбудеться у лютому 2024 року у форматі телеконцерту. Як і в попередні роки, переможця визначатимуть журі та глядачі.

Агентство Телевидения Новости