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Наслідки нічного снігопаду у Харкові (фото)

Наслідки нічного снігопаду у Харкові (фото)

У Харкові комунальники ліквідовують наслідки нічного снігопаду. У Холодногірському районі КП «Шляхрембуд» розчищали вулиці аби унеможливити збій у роботі транспорту, у результаті на магістралях району забезпечено належний проїзд.  

Роботу комунальників показали в адміністрації Холодногірського району.

Працівники КП «Харківблагоустрій» і СКП «Харківзеленбуд» зранку розчищають двори, тротуари, підходи до зупинок громадського транспорту, об’єктів інфраструктури.

Водіїв просять не паркувати автівки вздовж узбіч, аби полегшити роботу з очищення доріг комунальникам.

Агентство Телевидения Новости

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