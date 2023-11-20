Хмарно, незначний мінус: погода у Харкові 20 листопада

Прогноз погоди на 20 листопада по Харкову та області від Харківського регіонального центру з гідрометеорології.

Харків

Хмарно. Невеликий сніг.

На дорогах ожеледиця.

Вітер північний, 5-10 м/с.

Температура повітря вдень 1-3° морозу.

Харківська область

Хмарно. Невеликий сніг, мокрий сніг.

Місцями налипання мокрого снігу. На дорогах ожеледиця.

Вітер північний, 5-10 м/с.

Температура повітря вдень від 4° морозу до 1° тепла.

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