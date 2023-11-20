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Україна повернула тіла 94 захисників

Україна повернула тіла 94 захисників

Сьогодні, 20 листопада, вдалося повернути на підконтрольну уряду України територію тіла (останки) 94 оборонців України.

Про це повідомляє Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими.

ЗСУ забезпечать перевезення репатрійованих тіл та останків до визначених державних спеціалізованих установ для передачі представникам правоохоронних органів та судово-медичним експертам для встановлення осіб загиблих.

Відповідно до норм Міжнародного гуманітарного права протилежній стороні передано тіла (останки) комбатантів, загиблих у зв’язку зі збройною агресією проти України.

Агентство Телевидения Новости

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