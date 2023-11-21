На безплатний проїзд в транспорті передбачено 1,2 млрд грн: у Харкові схвалили проєкт бюджету-2024

Виконавчий комітет Харківської міської ради сьогодні, 21 листопада, схвалив проєкт бюджету Харківської міської територіальної громади на 2024 рік.

Загальний обсяг доходів бюджету становитиме 17 млрд грн. Про це повідомила директор Департаменту бюджету та фінансів Тетяна Таукешова.

За інформацією міськради, основним джерелом доходів, як і в попередні два роки, буде податок на доходи фізичних осіб. У структурі доходів бюджету наступного року він становитиме 55,1%, або 7,2 млрд грн. Крім того, місцеві податки та збори складуть 4,7 млрд грн.

«Плату за землю плануємо отримати у розмірі 1 млрд грн. З податку на житлову та нежитлову нерухомість надійде 200 млн грн, а плата за оренду комунального майна складе 61 млн грн. Доходи спеціального фонду бюджету розраховані в розмірі 171 млн грн», – повідомила Таукешова.

За її словами, вперше передбачена дотація з держбюджету на виконання повноважень органами місцевого самоврядування в розмірі 617,4 млн грн. У проєкті також закладене збільшення коштів на освіту з 1,6 млрд до 2,33 млрд грн.

«Прогнозний обсяг видатків бюджету Харківської міської територіальної громади на 2024 рік розрахований в обсязі 17 млрд грн. Отже, обсяг доходів та витрат – збалансований», – зазначила директор Департаменту бюджету та фінансів.

Найбільша питома вага у структурі видатків становитиме оплата праці – 48,4%, або 8,2 млрд грн. На відновлення зруйнованих об’єктів критичної інфраструктури передбачено 1,2 млрд грн.

Як і в попередні роки, збережене фінансування витрат на забезпечення безкоштовного проїзду в метро, трамваях, тролейбусах і автобусах. На це передбачено майже 1,2 млрд грн.

Агентство Телевидения Новости