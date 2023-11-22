Харківські енергетики заживили частину Козачої Лопані, знеструмленої після обстрілів

Енергетики відновили електропостачання для понад 200 споживачів прикордонної Козачої Лопані на Харківщині.

Жителі цієї частини селища залишалися без світла майже два тижні, повідомили в «Харківобленерго». Причина – пошкодження трансформатора внаслідок ворожих обстрілів.

Володимир Климчук, начальник Дергачівського РЕМ

Обсяг пошкоджень та загальна військова ситуація не дозволяли швидко відновити електропостачання. Проте нам все ж таки вдалося знайти рішення та підключити знеструмлених споживачів за резервною схемою живлення.

Агентство Телевидения Новости