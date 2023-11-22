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Під Харковом у пошкодженій обстрілами багатоповерхівці добудували під’їзд

Під Харковом у пошкодженій обстрілами багатоповерхівці добудували під’їзд

У Харківському районі відбудовують заклад освіти та багатоповерхівки в Мереф’янській та Роганській громадах. У Мереф’янському ліцеї, який зазнав руйнувань від ракетного удару, вже завершено покрівельні роботи та відновлюють інженерні комунікації.

Про це повідомили в ХОВА.

У селищі Докучаєвське ремонтують дев’ятиповерхівку. У будівлі перекрито дах, укріплюють перекриття та добудовують стіни. Відновлюють каналізацію та водопровід.

Ще один багатоквартирний будинок відновлюють у Рогані. Тут руйнування були настільки серйозні, що довелося фактично добудовувати один з під’їздів.

Агентство Телевидения Новости

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