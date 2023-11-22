У Харкові під час комендантської години затримали водія з фальшивими правами

Сьогодні вночі, під час патрулювання на вулиці Полтавський Шлях, патрульні зупинили автомобіль Mitsubishi за порушення комендантської години.

Про це повідомили в УПП Харківської області.

Водій надав для перевірки посвідчення водія, яке мало ознаки підробки, а саме: відсутні необхідні захисні елементи та не друкарський тип нанесення шрифтів. Згідно з наявними базами даних посвідчення належить іншій особі, а сам кермувальник ніколи не отримував посвідчення водія.

Для встановлення всіх обставин патрульні викликали на місце слідчо-оперативну групу.

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