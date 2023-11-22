Ремонт на папері і збитки майже 350 тис. грн: підозрюється директор підпримства на Харківщині

На Харківщині посадовець, який на той момент обіймав посаду начальника одного з управлінь Лозівської міської ради, організував проведення державної закупівлі послуг з поточного ремонту житлового будинку в одному із сіл Лозівського району. При цьому посадовець достовірно знав, що зазначені роботи раніше вже були проведені комунальним підприємством за власні кошти.

Як повідомили в Харківській обласній прокуратурі, події відбувалися восени 2021 року.

Переможцем закупівлі визнано ТОВ, з яким було укладено відповідний договір. Директор підприємства-підрядника підписав офіційні документи, в яких були вказані неправдиві відомості щодо виконання робіт зазначеним ТОВ. Своєю чергою, начальник управління Лозівської міської ради прийняв від підрядника акт виконаних робіт.

Надалі на підставі цього документа на рахунок ТОВ перераховано майже 350 тис. грн бюджетних коштів, чим завдано збитків Лозівській міській раді.

За процесуального керівництва Лозівської окружної прокуратури Харківської області повідомлено про підозру директору ТОВ за фактами привласнення чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненого у великих розмірах, та видачі службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів, що спричинило тяжкі наслідки (ч. 4 ст. 191, ч. 2 ст. 366 КК України).

Підозрюваному загрожує до 8 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Стосовно вже колишнього посадовця Лозівської міської ради до суду направлено обвинувальний акт за фактами розтрати чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненої у великих розмірах, та видачі службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів, що спричинило тяжкі наслідки (ч. 4 ст. 191, ч. 2 ст. 366 КК України). Наразі триває судовий розгляд.

Агентство Телевидения Новости