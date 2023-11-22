На Харківщині у підприємства, що влаштувало у лісі сміттєзвалище, відібрали землю

Господарський суд Харківської області задовольнив позов Чугуївської окружної прокуратури Харківської області про повернення земельної ділянки загальною площею близько 9 га та вартістю майже 10 млн грн, розташованої на території Зміївської міської ради Чугуївського району Харківської області.

Про це повідомили в Харківській обласній прокуратурі.

Встановлено, що у 2019 році комунальному підприємству у постійне користування передано земельну ділянку на території Зміївської міської ради Зміївського (наразі – Чугуївського) району Харківської області для розміщення полігону твердих відходів з об’єктами їх сортування.

Встановлено, що вказана земельна ділянка частково розташована на землях лісогосподарського призначення.

Відповідно до положень Земельного кодексу України та Лісового кодексу України, повноваження щодо вилучення з постійного користування земель лісогосподарського призначення, припинення права постійного користування, зміни цільового призначення цих земель та надання їх у користування юридичним особам для цілей, не пов’язаних з веденням лісового господарства, належить до виключної компетенції обласної державної адміністрації.

Проте Харківською обласною державною адміністрацією рішення про вилучення земельної ділянки з числа земель постійного користування лісництва не приймалось.

З метою запобігання забрудненню земельних ділянок лісового призначення та незаконній їх передачі у постійне користування окружною прокуратурою було направлено відповідну позовну заяву до суду. Суд підтримав позицію прокуратури і задовольнив позов. Після набрання рішенням суду законної сили прокуратурою будуть вжиті всі необхідні заходи для його реального виконання.

Агентство Телевидения Новости