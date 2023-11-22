У лісі на Харківщині поліція знайшла пенсіонера, який заблукав через втрату пам’яті

Поліцейські офіцери громади Нововодолазької ТГ встановили місцезнаходження та повернули додому 77-річного чоловіка, який через втрату пам’яті заблукав у лісі.

Про це повідомляється на Фейсбук-сторінці поліцейських офіцерів громад в Харківській області.

21 листопада, до чергової частини відділення поліції № 3 Харківського районного управління поліції № 1 надійшло повідомлення від мешканців села Федорівка про те, що пішов з дому та дотепер не повернувся їхній літній родич.

Правоохоронці виїхали на місце події та з’ясували, що дідусь страждає на втрату пам’яті та любить гуляти по сосновому лісу поблизу села.

Поліцейські почали прочісувати ліс навколо селища та вже через годину знайшли знесиленого пенсіонера, який розгублено блукав лісом. Дідуся поліцейські повернули до родичів. Наразі його життю та здоров’ю загрози немає.

Агентство Телевидения Новости