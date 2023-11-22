Рятувальники ліквідували наслідки ворожих обстрілів у Вовчанську

22 листопада опівдні російські війська здійснили черговий обстріл по місту Вовчанськ Чугуївського району Харківської області.

Про це повідомляє пресслужба ДСНС в Харківській області.

Внаслідок влучання снарядів сталося декілька осередків займання на території місцевого комунального підприємства. Загальна площа пожежі склала близько 120 кв.м.

На місці події працювали рятувальники 47-ї Державної пожежно-рятувальної частини.

О 13:35 вдалось загасити пожежу. За попередніми даними жертв та постраждалих немає.

Агентство Телевидения Новости