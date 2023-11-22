До 8 років позбавлення волі за 380 гривень: чолов’яга вкрав банківську картку

На Харківщині поліція знайшла зловмисника, який допомагав по господарству, а потім викрав банківську картку.

Про це повідомляє поліція Харківській області.

Чоловік встиг скористатися карткою в місцевому магазині.

Йому загрожує до 8 років позбавлення волі. Поліцейські групи реагування патрульної поліції разом спільно з дільничними офіцерами сектору поліцейської діяльності № 1 Богодухівського РВП встановили, що 39-річний чоловік, який допомагав жінці по домогосподарству, побачив в одній з кімнат банківську карту та викрав її.

Він розрахувався карткою в місцевому магазині на суму понад 380 гривень.

Агентство Телевидения Новости