Другое
Перейти к списку новостей
Сегодня 14:45
Просмотров: 61

До 8 років позбавлення волі за 380 гривень: чолов’яга вкрав банківську картку

До 8 років позбавлення волі за 380 гривень: чолов’яга вкрав банківську картку

На Харківщині поліція знайшла зловмисника, який допомагав по господарству, а потім викрав банківську картку.

Про це повідомляє поліція Харківській області.

Чоловік встиг скористатися карткою в місцевому магазині.

Йому загрожує до 8 років позбавлення волі. Поліцейські групи реагування патрульної поліції разом спільно з дільничними офіцерами сектору поліцейської діяльності № 1 Богодухівського РВП встановили, що 39-річний чоловік, який допомагав жінці по домогосподарству, побачив в одній з кімнат банківську карту та викрав її.

Він розрахувався карткою в місцевому магазині на суму понад 380 гривень.

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Ноябрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 