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До 8 років позбавлення волі за 380 гривень: чолов’яга вкрав банківську картку
На Харківщині поліція знайшла зловмисника, який допомагав по господарству, а потім викрав банківську картку.
Про це повідомляє поліція Харківській області.
Чоловік встиг скористатися карткою в місцевому магазині.
Йому загрожує до 8 років позбавлення волі. Поліцейські групи реагування патрульної поліції разом спільно з дільничними офіцерами сектору поліцейської діяльності № 1 Богодухівського РВП встановили, що 39-річний чоловік, який допомагав жінці по домогосподарству, побачив в одній з кімнат банківську карту та викрав її.
Він розрахувався карткою в місцевому магазині на суму понад 380 гривень.