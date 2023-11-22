Друге життя для зруйнованих будинків: у селі на Харківщині діє проєкт із циркулярного будівництва

Новий підхід до відбудови – на Харківщині у Дергачівській громаді реалізується українсько-швейцарський проєкт. Відновлення будинків з використанням матеріалів та речей, які залишилися від зруйнованих обстрілами будинків – циркулярне будівництво. На сортувальному майданчику у Руській Лозовій перетворюють на готові до подальшого використання будматеріали те, що залишилося від місцевої сільради.

Ольга, менеджер проєкту Circular Construction Yard

Это остатки сельского совета Русско-Лозовского. Эти все кучи демонтировали, привезли и мы разбираем. Все сложенные красиво кучки – это все отсюда. Там из двухэтажного дома привезли остатки на сортировку.

Навіть дрібні уламки не пропадають – їх застосовують при ремонті доріг та засипають вирви після обстрілів. Готову до подальшого використання цеглу можна забирати. Як отримати з таких матеріалів найбільше користі – показує харківський архітектор. Так виглядає новий вид кладки – незвична поки шо для українських будівельників техніка. Але – більш вигідна, практична та перспективна.

Олександр Бідний, архітектор

Получается, при общем метраже стены у нас идет экономия кирпича где-то 1,9-1,8. И в этих пустотах может пройти вся инженерия. Вот этот образец положен из дореволюционного кирпича.

На складі вже накопичилося достатньо будматеріалів для ремонту – від шпалер та плитки до дверей та вікон. Скористатися цим може будь хто з мешканців громади, але, кажуть учасники проєкту, є нюанс.

Ольга, менеджер проєкту Circular Construction Yard

Мы акцентируем внимание на действительно нуждающихся людях. Потому что если кто-то хочет поменять себе что-то просто потому, что он так решил – ну это неправильно. Вот эти окна… нам позвонила жительница Харькова и расказала, что кто-то выинес окна к мусорному баку. Мы приехали, забрали и эти окна вполне на какие-то хозпостройки пригодятся.

В Руській Лозовій зруйновано близько 90% житлових будинків і адмінбудівель. Люди повертаються і починають ремонтувати житло.

Віра Писаренко

Криша побитая, окна вибити, надворние постройки били все побити. Волонтери залатали мне кришу, окна поставили. Откоси делаем, людей нанимаем, внутри потолки поотпадали.

Вторинними будматеріалами з сортувального майданчика жінка ще не користувалася, але, каже, для багатьох односельців це може стати серйозною допомогою.

Віра Писаренко

Людям, которые совсем одинокие, у которых пенсия 2,5 тысячи, им на еду даже не хватает, а газ-свет надо платить. Я думаю, это хороший проект.

Олександр Євчун, староста Русько-Лозівського старостинського округу

Дуже значні пошкодження. Звичайно, надається допомога – і єВідновлення, і благодійні фонди, і міська рада, але об’єм руйнувань дуже значний. Не у всіх є можливість за свій кошт відновитися. Не у всіх є можливість податися на єВідновленні – десь хтось у право наслідування не вступив, десь є будинки на двох господарів і там треба одночасно подавати документи, а багато хто за кордоном.

В Руській Лозовій пошкоджено обстрілами понад дві тисячі будинків. Близько 20% – відновленню не підлягають. Зараз у село повернулися близько півтори тисячі жителів, є світло та газ.





Агентство Телевидения Новости