Харківщина отримала системи зберігання енергії

22 системи зберігання енергії Tesla Powerwall 2.0. надійдуть для забезпечення безперебійного електропостачання закладів охорони здоров’я та ЦНАПів Куп’янського району.

Про це повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.

Системи також укомплектовані контролерами Backup Gateway 2.0. У разі знеструмлення заживлення відбувається менше ніж за 1 секунду.

Пристрої можуть тримати заряд безперервно від 12 до 14 годин.

«Залучити цю допомогу вдалося завдяки спільним зусиллям багатьох людей, за що ми всім дуже вдячні: Міністерство цифрової трансформації України, Уряд Польщі, Інститут телекомунікацій – Національний дослідний інститут (м. Варшава), американська благодійна організація Direct Relief, Tesla Inc., БО «Благодійний фонд Євгена Пивоварова».

Разом робимо все можливе, щоб підтримати жителів найбільш постраждалих громад Харківщини й забезпечити їх усім найнеобхіднішим», – зазначив Олег Синєгубов.

Донори також подбали про навчання фахівця з Куп’янщини щодо встановлення цих систем.

«Спеціаліст із Куп’янського району у вересні відвідував тренінг, який відбувався у місті Варшава, щодо інсталяції та експлуатації обладнання. Отже, наразі триватимуть процеси встановлення на об’єктах», – розповіла директорка БО «Благодійний фонд Євгена Пивоварова» Анастасія Пивоварова.

Агентство Телевидения Новости