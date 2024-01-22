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Окупанти скинули дві авіабомби на базу електромонтерів у Куп’янському районі: в «Харківобленерго» показали наслідки

Окупанти скинули дві авіабомби на базу електромонтерів у Куп’янському районі: в «Харківобленерго» показали наслідки

21 січня внаслідок ворожого обстрілу сталася пожежа у будівлі АТ «Харківобленерго» в одній з громад Куп’янського району: знищено обладнання, інструменти, інвентар, а також бригадний автомобіль, який знаходився в гаражі.

Про це повідомили в «Харківобленерго».

Як повідомили на підприємстві, обстріл стався у неділю близько 18:30. За попередніми даними, поряд з будівлею було влучання двох керованих авіабомб.

«Це був неробочий час, і ніхто з працівників не постраждав. Знеструмлення через обстріли в цьому районі трапляються часто. Було зручно мати цю базу для оперативного реагування на такі випадки. Шкода, що ми втратили це майно, але найголовніше – всі цілі», – зазначили в обленерго.

Агентство Телевидения Новости

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