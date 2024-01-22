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На Харківщині під колеса автівки потрапив пішохід

На Харківщині під колеса автівки потрапив пішохід

Ввечері 20 січня у селищі Близнюки Лозівського району 46-річний водій Renault Scenic здійснив наїзд на пішохода, який йшов по узбіччю дороги. 50-річного постраждалого з численними травмами госпіталізували до лікарні. Слідчі відкрили кримінальне провадження.

Про це повідомили в ГУНП Харківської області.

Минулої доби на території Харківщини сталося 23 дорожньо-транспортні пригоди, в яких 13 громадян отримали травми.

Правоохоронці склали 13 адміністративних протоколів за порушення правил дорожнього руху: 3 – за керування автомобілями у стані сп’яніння, 5 – за керування автомобілями без відповідних документів, 5 – за перевищення швидкості.

Агентство Телевидения Новости

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