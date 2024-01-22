Під час штурму окупантів на Харківщині загинув військовий з Лозівського району

На війні з росією загинув житель села Катеринівка Лозівського району Іван Беспальченко.

Про це повідомили в Катеринівському старостинському окрузі Лозівської міської ради.

Іван Беспальченко народився та закінчив школу у селі Катеринівка, тут же здобув спеціальність електрозварювальника. У 1993 році пішов на строкову службу до лав ЗСУ. Після повернення з армії працював у рідному колгоспі на пожежній машині.

У листопаді 2022 року чоловік став на захист Батьківщини, служив стрільцем-помічником гранатометника 3 механізованого відділення 2 механізованого взводу 3 механізованої роти 1 механізованого батальйону в одній з військових частин. 20 грудня 2023 року захисник загинув під час виконання службових обов’язків внаслідок штурмових дій противника в районі населеного пункту Іванівка Куп’янського району Харківської області.

Чоловіку було 49 років, в нього залишилися дружина та троє дітей.

Агентство Телевидения Новости