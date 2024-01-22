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СБУ затримала одеського тіктокера, який вихваляв удар «Іскандерами» по Харкову

СБУ затримала одеського тіктокера, який вихваляв удар «Іскандерами» по Харкову

В Одесі затримано місцевого блогера, який розмістив у ТікТок власне відео, в якому виправдовував повітряну атаку рф на Харків на початку 2024 року.

Про це повідомляє Служби безпеки України.

2 січня окупанти вдарили по Харкову російськими ракетами типу «Іскандер», що призвело до великої кількості загиблих та поранених місцевих жителів.

Тим часом одеський тіктокер намагався «відбілити» воєнний злочин загарбників перед 12-тисячною аудиторією користувачів своєї сторінки. Того ж дня цей фейк вийшов в ефірі росТБ, звідки його підхопили пропагандистські інформресурси.

Наразі затриманому повідомлено про підозру за чч. 2, 3 ст. 436-2 Кримінального кодексу України. Зловмиснику загрожує до 8 років тюрми.

Агентство Телевидения Новости

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