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Палаюча цивільна автівка та пошкоджені будівлі: наслідки обстрілу Куп’янська

Палаюча цивільна автівка та пошкоджені будівлі: наслідки обстрілу Куп’янська

22 січня близько 16:00 окупаційні війська росії вчергове обстріляли Куп’янськ. Ворожі снаряди влучили у житлову забудову на околиці міста.

Кадри пожежі показали в ГУ ДСНС України у Харківській області.

Внаслідок ударів з артилерії зайнявся легковий автомобіль, пошкоджені житлові будинки і торговельний заклад. Водій машини загинув на місці. Ще один чоловік отримав поранення.

До ліквідації наслідків російського терору були залучені 2 одиниці техніки та 10 чоловік особового складу ДСНС.

Як повідомив начальник Слідчого управління ГУ Нацполіції в Харківській області Сергій Болвінов, чоловік в автівці згорів заживо.

«Два влучання, попередньо зі ствольної артилерії. Росіяни вдарили по житловому будинку та легковій машині. Водій загинув на місці. Двоповерхівка зазнала пошкоджень, під вікнами квартир залишилася вирва. В сусідніх будинках та магазині повибивало шибки. Ще один чоловік отримав поранення, постраждалому 66 років, у нього різані рани спини, тулуба та передпліччя», – написав Болвінов.

Агентство Телевидения Новости

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