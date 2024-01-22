У Харкові обладнали перше протирадіаційне укриття у школі

В одній з Харківських школ облаштували протирадіаційне укриття: в реконструйованих класах вже розпочали навчання школярі. Навчатися тут у дві зміни зможуть 100 учнів цієї школи.

Про це повідомили в Харківській міській раді.

За інформацією мерії, ця захисна споруда відповідає всім технічним нормам, які висуваються до шкільних укриттів. Дозвіл на навчання в цьому приміщенні надала ДСНС.

«Це черговий крок до розширення мережі освітніх закладів, ми відбудовуватимемо ще кілька шкіл в інших районах міста, щоб охопити оффлайн-навчанням якнайбільше харківських школярів», – зазначив мер Харкова Ігор Терехов.

Агентство Телевидения Новости