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У Харкові обладнали перше протирадіаційне укриття у школі

У Харкові обладнали перше протирадіаційне укриття у школі

В одній з Харківських школ облаштували протирадіаційне укриття: в реконструйованих класах вже розпочали навчання школярі. Навчатися тут у дві зміни зможуть 100 учнів цієї школи.

Про це повідомили в Харківській міській раді.

За інформацією мерії, ця захисна споруда відповідає всім технічним нормам, які висуваються до шкільних укриттів. Дозвіл на навчання в цьому приміщенні надала ДСНС.

«Це черговий крок до розширення мережі освітніх закладів, ми відбудовуватимемо ще кілька шкіл в інших районах міста, щоб охопити оффлайн-навчанням якнайбільше харківських школярів», – зазначив мер Харкова Ігор Терехов.

Агентство Телевидения Новости

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