Слідчі показали місце артобстрілу в Куп’янську, де в автівці згорів водій
За даними слідства, 22 січня близько 15:45 російські військові здійснили обстріл Куп’янська зі ствольної артилерії. Ворожий снаряд влучив поруч з цивільною автівкою. Водій згорів живцем, наразі його особа встановлюється.
Про це повідомили в Харківській обласній прокуратурі.
Інший снаряд влучив поблизу двоповерхового житлового будинку: будівлю частково зруйновано. Сусідні домоволодіння, магазин та авто зазнали пошкоджень.
Отримав поранення 66-річний чоловік.
Також сьогодні близько 13:40 ворог завдав удар керованою авіабомбою по селу Григорівка Купʼянського району. Внаслідок обстрілу у селі пошкоджено понад 30 житлових будинків та ліцей.
За процесуального керівництва Купʼянської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудові розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни (ст. 438 КК України).