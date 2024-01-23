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Внаслідок ракетних ударів по Харківщині є поранені, горить газогін: дані поліції

Внаслідок ракетних ударів по Харківщині є поранені, горить газогін: дані поліції

У результаті серії ударів по Харкову та області, яких окупанти завдали вранці 23 січня, є поранені й сталася пожежа на газопроводі.

Було зафіксовано чотири влучання в передмісті Харкова, повідомив начальник Слідчого управління ГУ Нацполіції в Харківській області Сергій Болвінов.

Пошкоджені житлові будинки в приватному секторі. За попередніми даними, осколкові поранення там отримали діти, постраждала також одна жінка. В іншому районі росіяни зруйнували санаторну школу для хворих дітей.

Одна з ракет поцілила в газопровід. На місцях працюють всі служби.

Також ворог обстріляв оздоровчий табір в Балаклії. Попередньо, двома ракетами С-300.

Агентство Телевидения Новости

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